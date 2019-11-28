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Espreso.tvОбщество"Уничтожить армию, пересажать волонтеров и патриотов и можно спокойно капитулировать": соцсети об обыске у Звиробий

"Уничтожить армию, пересажать волонтеров и патриотов и можно спокойно капитулировать": соцсети об обыске у Звиробий

Утром 28 ноября следователи ГБР вместе с оперативниками СБУ и спецподразделением "Альфа" провели обыск у волонтера и добровольца Маруси Звиробий, что вызвало возмущение патриотической части украинского общества

Еспресо.TV сделало подборку комментариев украинцев по поводу обыска в Звиробий.

"Безусловно, самая большая угроза сейчас - Маруся Звиробий. Идеальный и единственный враг государства. Уничтожить армию, пересадить волонтеров и патриотов, а дальше можно спокойно капитулировать", - написал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Такой была реакция известного праника Александра Северина

"ГБР по вызову" реакция ветерана и журналиста Кулика:
Заместитель главы Киевского городского союза ветеранов АТО высказался в стихах:
Реакция бывшего министра инфраструктуры:
Так прокомментировал событие известный тележурналист Тарас Березовец:
Реакция пользователя Facebook Михаила Альперовича:
Так отреагировал юрист и активист Максим Дижечко:
 
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