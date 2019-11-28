"Уничтожить армию, пересажать волонтеров и патриотов и можно спокойно капитулировать": соцсети об обыске у Звиробий
28 ноября, 2019, 09:32
Утром 28 ноября следователи ГБР вместе с оперативниками СБУ и спецподразделением "Альфа" провели обыск у волонтера и добровольца Маруси Звиробий, что вызвало возмущение патриотической части украинского общества
Еспресо.TV сделало подборку комментариев украинцев по поводу обыска в Звиробий.
"Безусловно, самая большая угроза сейчас - Маруся Звиробий. Идеальный и единственный враг государства. Уничтожить армию, пересадить волонтеров и патриотов, а дальше можно спокойно капитулировать", - написал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Такой была реакция известного праника Александра Северина
"ГБР по вызову" реакция ветерана и журналиста Кулика:
Заместитель главы Киевского городского союза ветеранов АТО высказался в стихах:
Реакция бывшего министра инфраструктуры:
Так прокомментировал событие известный тележурналист Тарас Березовец:
Реакция пользователя Facebook Михаила Альперовича:
Так отреагировал юрист и активист Максим Дижечко:
Читайте также
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
-
22 ноября, 2019 Украина и "русский мир". 5 книг, которые все разъясняют
-
-
Читайте также
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
-
22 ноября, 2019 Украина и "русский мир". 5 книг, которые все разъясняют
-