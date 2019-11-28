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Espreso.tvОбщество"Началась эпоха НКВД": Федина об обыске в Звиробий

"Началась эпоха НКВД": Федина об обыске в Звиробий


фото: tsn
Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" София Федына назвала обыск у волонтера Маруси Звиробий "началом эпохи НКВД" и призвала общество поддержать волонтера

Об этом Федина заявила в комментарии Еспресо.TV.

"Я вчера писала, что началась эра режима Зеленского, то сегодня у нас началась эпоха НКВД. В тот способ, который это начали делать - с угрозами выбивать двери, без разрешения звонить адвокатам, с дичайшим хамством в 06:30 - это те методы, которыми действовало НКВД", - сказала Федина.

Нардеп также призвала журналистов и общественных деятелей ехать на место обыска, чтобы поддержать Звиробий.

"Призываю всех неравнодушных, масс-медиа, депутатов, общественных активистов подтягиваться в поселок городского типа Калиновки, потому что в данном случае если каждый из нас будет молчать, то каждый из нас будет следующим", - сказала Федина.

Депутат предположила, что обыск у Звиробий является попыткой главы ГБР Романа Трубы "выслужиться" и отвлечь внимание от публикации записей разговоров якобы из его кабинета, из которых следует, что деятельность Бюро контролирует глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, а также выразила мнение об отвлечении внимания от "нормандской" встречи.

"С другой стороны, я думаю, что отвлекают внимание от переговоров, которые должны быть 9 декабря в "нормандском формате", потому что сегодня публикуются какие-то странные исследования, речь идет о том, что мы должны говорить с Путиным, а любая договоренность с Путиным, мы все понимаем, это проигрыш для Украины", - сказала Федина.

Нардеп также считает, что ГБР намеренно провело обыск в день, когда суд рассматривал обжалование ареста генерал-майора Дмитрия Марченко в деле закупки бронежилетов для ВСУ, чтобы лишить Звиробий возможной поддержки.

"В данном случае ГБР все очень красиво продумало, чтобы нельзя было всем собраться в одном месте. Эти методы такого режима только побуждают всех нас встать на защиту независимости и демократии. Если мы промолчим, то это будет дальше, и в результате волонтеры станут преступниками, а те, кто убивали, скоро будут героями. Это просто путинские методы, советские, потому что с каждым следующим шагом они еще больше будут зажимать петлю на шее ", - сказала Федына.

  • Напомним, утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к волонтеру и добровольцу Марусе Звиробий.
  • Обыск у волонтера вызвал возмущение в украинском обществе .
  • Силовики изъяли у Звиробий 3 мобильных и 2 ружья .
  • Маруся Звиробий (настоящее имя - Елена Анатольевна Самбул (Беленькая) - украинский доброволец, инструктор учебного центра десантно-штурмовых войск, общественный деятель, блогер. В октябре 2019 г. вместе с нардепом от "Европейской солидарности" Софией Федыной в видеообращении обсудили грубое общение президента Владимира Зеленского с добровольцем в Золотом, предположив, что в одной из таких поездок Зеленский может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.
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