В WADA не верят, что УЕФА отберет у России Евро-2020
Об этом сообщает RMF24.
По словам Баньки, WADA рекомендует отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в Олимпиадах, Паралимпиадах, Европейских играх и чемпионатах мира, поэтому решение вряд ли будет распространено на футбольные Евро-2020 и финал Лиги чемпионов, который в 2021 году должен состояться в Санкт-Петербурге.
"Рекомендации комитета по поводу соответствия WADA включают в себя устранение России от главных спортивных мероприятий, к которым относятся Олимпийские игры, Паралимпийские игры, Европейские игры и чемпионаты мира. Таким образом, санкции вряд ли коснутся проведения матчей финальной части чемпионата Европы и финала Лиги чемпионов", - сказал Банька.
Решение в отношении футбольных команд из России и проведения на территории РФ матчей крупных турниров находится в компетенции УЕФА и ФИФА, одним из главных спонсоров которых является российская компания "Газпром".
- 25 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал устранить Россию от всех международных спортивных турниров на четыре года.
- 26 ноября генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганусов заявил, что сборную России по футболу могут отстранить от Евро-2020.
- Знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов заявил, что Россия из-за допингового скандала опозорилась больше всего в истории мирового спорта .
- Международный олимпийский комитет выступил с заявлением о поддержке санкций Всемирного антидопингового агентства в отношении России.
- Глава антидопингового агентства США Трэвис Тайгерт призвал не разрешать российским спортсменам выступать на Олимпийских играх даже в нейтральном статусе.
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