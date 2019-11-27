В WADA не верят, что УЕФА отберет у России Евро-2020

27 ноября, 2019, 14:02

Президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька заявил, что допинговые санкции против России, вряд ли коснутся футбольной сборной

Об этом сообщает RMF24.

По словам Баньки, WADA рекомендует отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в Олимпиадах, Паралимпиадах, Европейских играх и чемпионатах мира, поэтому решение вряд ли будет распространено на футбольные Евро-2020 и финал Лиги чемпионов, который в 2021 году должен состояться в Санкт-Петербурге.

"Рекомендации комитета по поводу соответствия WADA включают в себя устранение России от главных спортивных мероприятий, к которым относятся Олимпийские игры, Паралимпийские игры, Европейские игры и чемпионаты мира. Таким образом, санкции вряд ли коснутся проведения матчей финальной части чемпионата Европы и финала Лиги чемпионов", - сказал Банька.

Решение в отношении футбольных команд из России и проведения на территории РФ матчей крупных турниров находится в компетенции УЕФА и ФИФА, одним из главных спонсоров которых является российская компания "Газпром".