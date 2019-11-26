WADA рекомендует отстранить Россию от всех международных спортивных соревнований на 4 года, - NY Times
Об этом сообщает The New York Times .
Комитет WADA по соответствию рекомендовал лишить статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). В отчете комитета содержится предложение отстранить Россию на четыре года от всех крупных международных стартов, в том числе от Олимпийских игр в Токио 2020 и Пекине-2022, а также от чемпионата мира-2022 по футболу.
Российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе без флага и гимна.
Комитет по соответствию WADA пришел к выводу, что расхождения в данных Московской антидопинговой лаборатории с международными вызваны преднамеренными манипуляциями с целью скрыть положительные допинг-тесты российских спортсменов.
Ожидается, что 9 декабря исполком WADA согласится с рекомендациями комитета. Российская сторона сможет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Также Россия может потерять право на проведение крупных международных турниров.
- Напомним, 19 ноября стало известно, что Санкт-Петербург могут лишить права на проведение матчей Евро-2020 из-за допингового скандала в российском спорте.
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