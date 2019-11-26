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Espreso.tvСпортWADA рекомендует отстранить Россию от всех международных спортивных соревнований на 4 года, - NY Times

WADA рекомендует отстранить Россию от всех международных спортивных соревнований на 4 года, - NY Times


фото: AP
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал устранить Россию от всех международных спортивных турниров на четыре года

Об этом сообщает The New York Times .

Комитет WADA по соответствию рекомендовал лишить статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). В отчете комитета содержится предложение отстранить Россию на четыре года от всех крупных международных стартов, в том числе от Олимпийских игр в Токио 2020 и Пекине-2022, а также от чемпионата мира-2022 по футболу.

Российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе без флага и гимна.

Комитет по соответствию WADA пришел к выводу, что расхождения в данных Московской антидопинговой лаборатории с международными вызваны преднамеренными манипуляциями с целью скрыть положительные допинг-тесты российских спортсменов.

Ожидается, что 9 декабря исполком WADA согласится с рекомендациями комитета. Российская сторона сможет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Также Россия может потерять право на проведение крупных международных турниров.

 

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