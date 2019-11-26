МОК заявил о поддержке жестких санкций WADA по России

26 ноября, 2019, 16:19

Международный олимпийский комитет выступил с заявлением о поддержке санкций Всемирного антидопингового агентства по России

Об этом сообщает официальный сайт МОК.

Международный олимпийский комитет заявил, что поддерживает самые строгие санкции WADA (Всемирного антидопингового агентства), которое из-за манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории предложило отстранить сборную России от Олимпийских игр 2020 и 2022 годов.

"Учитывая серьезность манипуляций, МОК призывает WADA передать все документы в Совет Европы и ЮНЕСКО и делать дальнейшие действия в соответствии с антидопинговой конвенцией Совета Европы и Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте", - говорится в заявлении.

В то же время МОК поддержал идею WADA позволить выступать на международных соревнованиях "чистым" российским спортсменам.

"МОК вновь обращается к российским властям с просьбой предоставить аутентичные данные московской лаборатории. Их предоставление позволит наказать виновных и защитить тех, кто не виноват. Только таким образом можно защитить от подозрений новое поколение "чистых" российских спортсменов", - убеждены в МОК.