МОК заявил о поддержке жестких санкций WADA по России
Об этом сообщает официальный сайт МОК.
Международный олимпийский комитет заявил, что поддерживает самые строгие санкции WADA (Всемирного антидопингового агентства), которое из-за манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории предложило отстранить сборную России от Олимпийских игр 2020 и 2022 годов.
"Учитывая серьезность манипуляций, МОК призывает WADA передать все документы в Совет Европы и ЮНЕСКО и делать дальнейшие действия в соответствии с антидопинговой конвенцией Совета Европы и Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте", - говорится в заявлении.
В то же время МОК поддержал идею WADA позволить выступать на международных соревнованиях "чистым" российским спортсменам.
"МОК вновь обращается к российским властям с просьбой предоставить аутентичные данные московской лаборатории. Их предоставление позволит наказать виновных и защитить тех, кто не виноват. Только таким образом можно защитить от подозрений новое поколение "чистых" российских спортсменов", - убеждены в МОК.
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