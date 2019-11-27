Никаких нейтральных статусов: в США требуют гнать с Олимпиады всех российских спортсменов

27 ноября, 2019, 12:30

Глава антидопингового агентства США Трэвис Тайгерт призвал не позволять российским спортсменам выступать на Олимпийских играх даже в нейтральном статусе

Об этом сообщает официальный сайт USADA (Антидопингового агентства США) .

По мнению Тайгерта, рекомендации WADA (Всемирного антидопингового агентства) отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на 4 года, являются неадекватными учитывая постоянные махинации россиян с допингом.

"Меры, предложенные комитетом на соответствие WADA, являются неадекватными, особенно учитывая, что обман постоянно используется в российском спорте, который контролируется правительством. История научила нас реагировать на российский допинг, использованный в Рио-2016 и Пхенчхане-2018, когда тайно управляемый процесс , что позволяет россиянам соревноваться, не сработал. Пожалуй, это подтолкнуло Россию к тому, чтобы просто уничтожить доказательства и сделать невозможным подтверждение того, существуют на самом деле чистые российские спортсмены ", - сказал Тайгерт.

По мнению главы USADA, россиянам нужно вообще запретить выступать на Олимпиадах и не предоставлять нейтрального статуса спортсменах, которых пока не поймали на допинге.

"WADA необходимо стать жестче. Нужна полный запрет на участие россиян в Олимпиадах, насколько это позволяют нынешние правила. Только такая решительный ответ может привлечь внимание России, изменить его поведение, защитить сегодняшних чистых спортсменов, которые будут соревноваться в Токио, и будущие поколения российских атлетов" , - убежден Тайгерт.

Напомним, сборную Россию не допустили к зимней Олимпиаде-2018 из-за систематические нарушения антидопинговых правил, отдельные российские спортсмены выступали в южнокорейском Пхенчхане в нейтральном статусе.