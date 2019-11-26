Сборную России могут погнать с Евро-2020
26 ноября, 2019, 10:58
Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганусов заявил, что сборную России по футболу могут отстранить от Евро-2020
Об этом сообщает BBC .
По словам Гануса, сборную России могут отстранить от Евро-2020 из-за очередного допингового скандала, после которого Всемирное антидопинговое агентство рекомендовало лишить россиян на четыре года права на участие во всех международных спортивных соревнованиях.
"Насколько это вероятный сценарий, что может потерять право поехать на чемпионат Европы по футболу 2020 года, а Санкт-Петербург не сможет принимать матчи? Такая вероятность есть", - сказал Ганус.
В Санкт-Петербурге должен состояться три матча группового раунда и четвертьфинал Евро-2020.
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 в 12 различных странах.
- Напомним, 25 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал устранить Россию от всех международных спортивных турниров на четыре года.
- 19 ноября стало известно, что Санкт-Петербург могут лишить права на проведение матчей Евро-2020 из-за допингового скандала в российском спорте.
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