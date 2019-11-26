Легендарный хоккеист назвал Россию страной, которая опозорилась наибольше в истории мирового спорта

26 ноября, 2019, 14:53

Знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов заявил, что Россия из-за допингового скандала опозорилась наибольше в истории мирового спорта

Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов отреагировал на возможное отстранение сборной России от Олимпиад 2020 и 2022 в Токио и Пекине и запрет участвовать в международных соревнованиях на четыре года.

"Я волнуюсь за молодых спортсменов, которые вышли на серьезный уровень и могут быть не допущены из-за чьих-то ошибок. Минимальная надежда, что WADA примет другое решение, но мы страна, которая опозорилась наибольше в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально ", - сказал Фетисов.