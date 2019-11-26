Легендарный хоккеист назвал Россию страной, которая опозорилась наибольше в истории мирового спорта
26 ноября, 2019, 14:53
Знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов заявил, что Россия из-за допингового скандала опозорилась наибольше в истории мирового спорта
Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов отреагировал на возможное отстранение сборной России от Олимпиад 2020 и 2022 в Токио и Пекине и запрет участвовать в международных соревнованиях на четыре года.
"Я волнуюсь за молодых спортсменов, которые вышли на серьезный уровень и могут быть не допущены из-за чьих-то ошибок. Минимальная надежда, что WADA примет другое решение, но мы страна, которая опозорилась наибольше в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально ", - сказал Фетисов.
- 25 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал устранить Россию от всех международных спортивных турниров на четыре года.
- 26 ноября генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганусов заявил, что сборную России по футболу могут отстранить от Евро-2020 .
- Сборная Шотландии может заменить команду России в финальной части Евро-2020, если ее отстранят от участия в турнире.
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