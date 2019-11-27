В России продолжили предварительное расследование дела украинских моряков

Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

"Начальник Следственного управления ФСБ России генерал-лейтенант юстиции М.В. Шишов продлил срок предварительного расследования по делу украинских военных моряков еще на 2 месяца, до 25 января 2020 года", - написал Полозов.

По словам адвоката, за этот срок следствие намерено получить ответ от оперативников по поводу проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также допросить какого-то свидетеля.

После чего сообщить обвиняемым и защите о завершении следственных действий и предоставить материалы дела для дальнейшего ознакомления в порядке ст. 217 УПК РФ.