В России продолжили предварительное расследование дела украинских моряков
27 ноября, 2019, 15:35
ФСБ продлила срок предварительного расследования по делу украинских военных моряков до 25 января 2020 года
Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.
"Начальник Следственного управления ФСБ России генерал-лейтенант юстиции М.В. Шишов продлил срок предварительного расследования по делу украинских военных моряков еще на 2 месяца, до 25 января 2020 года", - написал Полозов.
По словам адвоката, за этот срок следствие намерено получить ответ от оперативников по поводу проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также допросить какого-то свидетеля.
После чего сообщить обвиняемым и защите о завершении следственных действий и предоставить материалы дела для дальнейшего ознакомления в порядке ст. 217 УПК РФ.
Полозов уточнил, что следственные действия в отношении военных моряков не запланированы, украинцев на следственные действия не вызывали.
- Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако вместо того, чтоб обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
- 25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву решил, что Россия должна немедленно освободить пленных украинских моряков и задержанные военные суда и вернуть их Украине.
- 7 сентября 2019 года Россия вернула Украине всех 24 моряков в рамках обмена по формуле 35 на 35.
- 18 ноября 2019 Россия вернула Украине захваченные военные суда: "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу".
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