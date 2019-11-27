Садовому присудили залог в миллион гривен
27 ноября, 2019, 21:42
Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому в виде залога в размере одного миллиона гривен
Об этом передает Еспресо ТВ.
Суд избрал Садовому меру пресечения в виде залога в размере 1 млн 56 тысяч 500 гривен.
Ранее САП вручила Садовому подозрение за совершение преступления группой лиц по предварительному сговору и злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия.
Дело касается выделения в 2015 году земли для строительства индустриального парка в Рясном Львовской области.
- Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении чиновникам Львовского горсовета, среди них мэр Андрей Садовый
- Садовый прокомментировал объявление ему подозрения.
- Экс-вицеспикер Верховной Рады Оксана Сыроид подготовила письменное обязательство о принятии мэра Андрея Садового на личное поручительство.
- В среду, 27 ноября, Высший антикоррупционный суд Украины начал избирать меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому, которого Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет злоупотребления властью.
- В суде по избранию меры пресечения мэру Львова Андрею Садовому готовность взять его на поруки выразили мэр Киева Виталий Кличко, экс-нардеп Оксана Сыроид и внефракционный нардеп от Львовщины Павел Бакунец. Также готовность взять Садового на поруки выразили экс-нардеп Татьяна Острикова и экс-нардеп, депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец, экс-нардеп Оксана Продан, экс-нардеп Олег Березюк, экс-нардеп Олег Лаврик, экс-нардеп Сергей Кираль.
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