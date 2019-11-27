Садовому присудили залог в миллион гривен

27 ноября, 2019, 21:42

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому в виде залога в размере одного миллиона гривен

Об этом передает Еспресо ТВ.

Суд избрал Садовому меру пресечения в виде залога в размере 1 млн 56 тысяч 500 гривен.

Ранее САП вручила Садовому подозрение за совершение преступления группой лиц по предварительному сговору и злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия.

Дело касается выделения в 2015 году земли для строительства индустриального парка в Рясном Львовской области.