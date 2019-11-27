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Espreso.tvОбществоСадового готовы взять на поруки Кличко, Сыроед, Продан и еще ряд деятелей

Садового готовы взять на поруки Кличко, Сыроед, Продан и еще ряд деятелей


фото: twitter
В суде об избрании меры пресечения мэру Львова Андрею Садовому готовность взять его на поруки выразили мэр Киева Виталий Кличко, экс-нардеп Оксана Сыроед и внефракционный нардеп от Львовщины Павел Бакунец

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Также готовность взять Садового на поруки выразили экс-нардеп Татьяна Острикова и экс-нардеп, депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец, экс-нардеп Оксана Продан, экс-нардеп Олег Березюк, экс-нардеп Олег Лаврик, экс-нардеп Сергей Кираль.

Напомним, САП вручила Садовом подозрение по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Дело касается выделения в 2015 году земли для строительства индустриального парка в Рясне Львовской области.

Андрей Садовый прокомментировал врученную ему подозрение, заявив, что следователи создают проблемы для самого инвестора в Восточной Европе, а город получил за землю 54 млн грн.

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