Садового готовы взять на поруки Кличко, Сыроед, Продан и еще ряд деятелей

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Также готовность взять Садового на поруки выразили экс-нардеп Татьяна Острикова и экс-нардеп, депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец, экс-нардеп Оксана Продан, экс-нардеп Олег Березюк, экс-нардеп Олег Лаврик, экс-нардеп Сергей Кираль.

Напомним, САП вручила Садовом подозрение по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Дело касается выделения в 2015 году земли для строительства индустриального парка в Рясне Львовской области.

Андрей Садовый прокомментировал врученную ему подозрение, заявив, что следователи создают проблемы для самого инвестора в Восточной Европе, а город получил за землю 54 млн грн.