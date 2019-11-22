Следователи создают проблемы для главного инвестора в Восточной Европе, - Садовый о подозрении САП

22 ноября, 2019, 11:52

Садовый прокомментировал объявление ему подозрения

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый в эфире канала Еспресо.TV.

Садовый прокомментировал объявление ему подозрения со стороны Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"В 2015 году город Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора - компанию CTP. Мы от этой компании за землю получили 54 млн грн. На этом поле компания должна построить индустриальный парк", - говорит Садовый.

По его словам, ему не давали возможности построить первый в Украине индустриальный парк, и это продолжается уже три года.

Также мэр Львова отметил, что все дела, которые имеет на рассмотрении Антикоррупционная прокуратура, были инициированы Юрием Луценко, который об этом говорил в 2016 -2017 годах.

"Правоохранители создают проблемы для главного инвестора в Центральной и Восточной Европе. Компания за два года смогла заплатить 147 млн грн налогов. Кто в Украине будет инвестировать средства? Будет суд, будем общаться, пусть аргументируют", - добавил Садовый.