В САП официально сообщили о подозрении Садовому
Об этом сообщает пресс служба ведомства.
21 ноября 2019 года прокурорами САП сообщено о подозрении должностных лиц Львовского городского совета, злоупотребления которых во время операций с земельными участками, расположенные на территории Рясне-Руского сельского совета Львовской области, нанесли ущерб гражданам и государству на сумму свыше 93,5 млн гривен.
В 2015 году в правоохранительные органы обратились более 60 граждан с заявлениями о незаконном отчуждении принадлежащей им земли.
В ходе расследования этих фактов установлено, что действительно более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского городского совета по заниженной стоимости.
Кроме того, выяснилось, что продан земельный участок громаде Львова, а фактически относится к землям Рясне-Руского сельского совета Львовской области.
Сейчас чиновникам инкриминируется организация злоупотребления властью или служебным положением.
Сразу после вручения подозрений, прокурорами САП вручено ходатайство об избрании указанным лицам мер пресечения.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении в злоупотреблении властью городскому голове Львова Андрею Садовому.
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