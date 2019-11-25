Сыроид готова взять Садового на поруки

25 ноября, 2019, 19:51

Экс-вицеспикер Верховной Рады подготовила письменное обязательство о заключении мэра Андрея Садового на личное поручительство

Об этом она сообщила в Facebook.

27 ноября в 12:15 Высший антикоррупционный суд будет рассматривать дело об избрании меры пресечения мэру Львова Андрею Садовому.

"Дело является необоснованным. В лучшем случае это производство может оказаться провокацией. А в худшем - политическим преследованием. Не с того города начали коррупцию искать. Подготовила письменное обязательство о взятии Андрея Садового на личное поручительство", - написала Сыроид.