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Espreso.tvОбществоСыроид готова взять Садового на поруки

Сыроид готова взять Садового на поруки


фото: https://www.ukrinform.ua/
Экс-вицеспикер Верховной Рады подготовила письменное обязательство о заключении мэра Андрея Садового на личное поручительство

Об этом она сообщила в Facebook.

27 ноября в 12:15 Высший антикоррупционный суд будет рассматривать дело об избрании меры пресечения мэру Львова Андрею Садовому.

"Дело является необоснованным. В лучшем случае это производство может оказаться провокацией. А в худшем - политическим преследованием. Не с того города начали коррупцию искать. Подготовила письменное обязательство о взятии Андрея Садового на личное поручительство", - написала Сыроид.

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