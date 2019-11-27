Суд начал избирать меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому. ПРЯМОЙ ЭФИР

27 ноября, 2019, 13:12

В среду, 27 ноября, Высший антикоррупционный суд Украины начал избирать меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому, которого Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет в злоупотреблении властью

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В ответ на вопрос судьи Садовый подтвердил, что понимает свои права, после чего выступление начал его адвокат.