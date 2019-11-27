Суд начал избирать меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому. ПРЯМОЙ ЭФИР
27 ноября, 2019, 13:12
В среду, 27 ноября, Высший антикоррупционный суд Украины начал избирать меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому, которого Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет в злоупотреблении властью
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В ответ на вопрос судьи Садовый подтвердил, что понимает свои права, после чего выступление начал его адвокат.
Ранее САП вручила Садовому подозрение по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
Дело касается выделения в 2015 году земли для строительства индустриального парка в Рясне Львовской области.
Андрей Садовый прокомментировал врученную ему подозрение, заявив, что следователи создают проблемы для самого инвестора в Восточной Европе, а город получил за землю 54 млн грн.
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