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Espreso.tvОбществоСуд начал избирать меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому. ПРЯМОЙ ЭФИР

Суд начал избирать меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому. ПРЯМОЙ ЭФИР


фото: zik
В среду, 27 ноября, Высший антикоррупционный суд Украины начал избирать меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому, которого Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет в злоупотреблении властью

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В ответ на вопрос судьи Садовый подтвердил, что понимает свои права, после чего выступление начал его адвокат.

Ранее САП вручила Садовому подозрение по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Дело касается выделения в 2015 году земли для строительства индустриального парка в Рясне Львовской области.

Андрей Садовый прокомментировал врученную ему подозрение, заявив, что следователи создают проблемы для самого инвестора в Восточной Европе, а город получил за землю 54 млн грн.

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