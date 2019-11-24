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Espreso.tvСпортУПЛ: как выглядит турнирная таблица после 15-го тура

УПЛ: как выглядит турнирная таблица после 15-го тура


фото: facebook
По итогам 15-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" вышло на второе место и отстает от "Шахтера" на 13 очков

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" в 15-м туре чемпионата Украины дома победил "Львов" со счетом 4:1 и набрал 43 очка. На второе место в турнирной таблице премьер-лиги вернулось "Динамо", которое на своем поле разгромило "Мариуполь" - 3:0.

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