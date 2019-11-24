УПЛ: как выглядит турнирная таблица после 15-го тура
24 ноября, 2019, 21:13
По итогам 15-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" вышло на второе место и отстает от "Шахтера" на 13 очков
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтер" в 15-м туре чемпионата Украины дома победил "Львов" со счетом 4:1 и набрал 43 очка. На второе место в турнирной таблице премьер-лиги вернулось "Динамо", которое на своем поле разгромило "Мариуполь" - 3:0.
- Напомним, 23 ноября в 15-м туре чемпионата Украины "Александрия" на своем поле победила "Зарю" и догнала в турнирной таблице "Динамо".
- Также в 15-м туре "Днепр-1" победил "Ворсклу" в дебютном матче нового главного тренера полтавчан Юрия Максимова.
- 24 ноября Ковалевский "Колос" в Киеве победил черниговской "Десны" и прервав семиматчевую безвыигрышную серию .
- Львовские "Карпаты" на своем поле уступили донецкому "Олимпику".
- Кроме того, в 15-м туре "Динамо" победило на своем поле "Мариуполь" и вернулось на второе место в турнирной таблице.
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