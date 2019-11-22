Маркевич пренебрежительно прокомментировал информацию о продлении работы в Казахстане

22 ноября, 2019, 16:51

Известный украинский специалист Мирон Маркевич узнал из СМИ информацию о назначении в чемпионат Казахстана

Об этом сообщает "Трибуна".

Глава комитета национальных сборных Украинской ассоциации футболу Мирон Маркевич не подтвердил информацию о возможном продолжении тренерской карьеры в чемпионате Казахстана.

"Не знаю, о чем идет речь. Я ни с кем не разговаривал с чемпионата Казахстана. Ну как? Чемпион Казахстана ("Астана "- прим.) 11 мячей пропускает от АЗ (в Лиге Европы - прим.). Ну о чем мы говорим? Обычная нидерландская команда забивает им 11 мячей. Ну так себе ", - высказался Маркевич.

Последним местом работы Маркевича, был "Днепр". С днепрянами 68-летний специалист выходил в финал Лиги Европы-2014/15. Начиная с лета 2016-го года, Мирон Маркевич занимает пост главы комитета национальных сборных Украинской ассоциации футбола.