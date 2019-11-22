Маркевич пренебрежительно прокомментировал информацию о продлении работы в Казахстане
Об этом сообщает "Трибуна".
Глава комитета национальных сборных Украинской ассоциации футболу Мирон Маркевич не подтвердил информацию о возможном продолжении тренерской карьеры в чемпионате Казахстана.
"Не знаю, о чем идет речь. Я ни с кем не разговаривал с чемпионата Казахстана. Ну как? Чемпион Казахстана ("Астана "- прим.) 11 мячей пропускает от АЗ (в Лиге Европы - прим.). Ну о чем мы говорим? Обычная нидерландская команда забивает им 11 мячей. Ну так себе ", - высказался Маркевич.
Последним местом работы Маркевича, был "Днепр". С днепрянами 68-летний специалист выходил в финал Лиги Европы-2014/15. Начиная с лета 2016-го года, Мирон Маркевич занимает пост главы комитета национальных сборных Украинской ассоциации футбола.
- 22 ноября сообщалось, что известный украинский специалист Мирон Маркевич может стать главным тренером одного из лидеров чемпионата Казахстана
- 23 октября глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич поделился мнением о матче Лиги чемпионов "Шахтер" - "Динамо".
- 6 августа известный украинский тренер Мирон Маркевич заявил, что братья Игорь и Григорий Суркисы привели киевское "Динамо" к полному застою .
- Напомним, в октябре 2018 года Мирон Маркевич назвал условие, при котором он может возглавить киевское "Динамо" .
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