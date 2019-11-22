 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортМаркевич пренебрежительно прокомментировал информацию о продлении работы в Казахстане

Маркевич пренебрежительно прокомментировал информацию о продлении работы в Казахстане


фото: facebook
Известный украинский специалист Мирон Маркевич узнал из СМИ информацию о назначении в чемпионат Казахстана

Об этом сообщает "Трибуна".

Глава комитета национальных сборных Украинской ассоциации футболу Мирон Маркевич не подтвердил информацию о возможном продолжении тренерской карьеры в чемпионате Казахстана.

"Не знаю, о чем идет речь. Я ни с кем не разговаривал с чемпионата Казахстана. Ну как? Чемпион Казахстана ("Астана "- прим.) 11 мячей пропускает от АЗ (в Лиге Европы - прим.). Ну о чем мы говорим? Обычная нидерландская команда забивает им 11 мячей. Ну так себе ", - высказался Маркевич.

Последним местом работы Маркевича, был "Днепр". С днепрянами 68-летний специалист выходил в финал Лиги Европы-2014/15. Начиная с лета 2016-го года, Мирон Маркевич занимает пост главы комитета национальных сборных Украинской ассоциации футбола.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 ноября, 2019 пятница

больше новостей

22 ноября, 2019 пятница

21 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать