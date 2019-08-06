Маркевич обвинил Суркисов в застое в "Динамо"
Об этом Маркевич заявил в программе "Рандеву с Яниной Соколовой".
"Они сдерживают "Динамо", очень давно. К сожалению, успехов у них нет. Единственное, когда была серьезная команда - 1998-99 годы, во времена Валерия Лобановского. Это была одна из лучших команд в Европе. После этого - застой полный, хотя они продолжают вкладывать деньги", - сказал Маркевич.
По мнению тренера, Григорий и Игорь Суркисы не разбираются в футбольном бизнесе.
"Они не знают, как это нужно сделать", - убежден Маркевич, признавший, что у него был конфликт с Суркисом.
Мирон Маркевич в 2010 году уволился с поста главного тренера сборной Украины, из-за скандала с договорными матчами с участием "Металлиста", который он параллельно возглавлял. Федерацию футбола Украины в то время возглавлял Григорий Суркис, который имел конфликт с тогдашним владельцем харьковского клуба Александром Ярославским.
Григорий Суркис был президентом "Динамо" с 1993 до 2002 года, когда его на этом посту сменил Игорь Суркис.
- Напомним, в октябре 2018 года Мирон Маркевич назвал условие, при котором он может возглавить киевское "Динамо" .
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