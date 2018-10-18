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Маркевич рассказал, при каком условии возглавит "Динамо"


фото: dynamo.kiev.ua
Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал условие, при котором он может возглавить киевское "Динамо"

Об этом он заявил в эфире программы "Мова футболу".

По словам Маркевича, он хотел бы тренировать "Динамо", но согласится на это лишь при условии, если из клуба уйдут его нынешние владельцы - Григорий и Игорь Суркисы.

"Динамо" есть "Динамо", но с нынешним руководством - точно нет", - сказал Маркевич.

Вместе с тем, тренер заявил, что хотел бы еще поработать в серьезном проекте.

"Я бы хотел еще поработать, чтобы это был серьезный проект, как "Металлист" когда-то. Дело не в том, что я не хочу возвращаться в футбол. Я действительно хочу что-то сделать. Но серьезное, не просто так. Ехать в Турцию, Греции... У меня была возможность. Даже в Германию, в Польшу. И в Серии А были варианты", - сказал Маркевич, последним клубом которого в 2016 году был "Днепр".

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