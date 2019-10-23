Маркевич раскритиковал тренера "Шахтера"

23 октября, 2019, 21:26

Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич поделился мнением о матче Лиги чемпионов "Шахтер" - "Динамо"

Об этом сообщает footboom.com.

Знаменитый украинский специалист Мирон Маркевич, который сейчас возглавляет комитет национальных сборных УАФ (Украинская ассоциация футбола) высказал свое мнение о тренерских решениях главного тренера донецкого "Шахтера" Луиша Каштру.

"Я не понимаю, почему Додо не ставят. Видно, что это - молодой пацан, который хочет играть, имеет необходимое мастерство. Нужно ставить. Зачем его тогда покупали? Ну однако тренеру виднее", - признался Маркевич.

В 3-м туре донецкий "Шахтер" не смог победить на своем поле в Харькове загребское "Динамо" и сыграл с хорватами вничью 2: 2.