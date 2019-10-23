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Espreso.tvСпортМаркевич раскритиковал тренера "Шахтера"

Маркевич раскритиковал тренера "Шахтера"


фото: REUTERS
Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич поделился мнением о матче Лиги чемпионов "Шахтер" - "Динамо"

Об этом сообщает footboom.com.

Знаменитый украинский специалист Мирон Маркевич, который сейчас возглавляет комитет национальных сборных УАФ (Украинская ассоциация футбола) высказал свое мнение о тренерских решениях главного тренера донецкого "Шахтера" Луиша Каштру.

"Я не понимаю, почему Додо не ставят. Видно, что это - молодой пацан, который хочет играть, имеет необходимое мастерство. Нужно ставить. Зачем его тогда покупали? Ну однако тренеру виднее", - признался Маркевич.

В 3-м туре донецкий "Шахтер" не смог победить на своем поле в Харькове загребское "Динамо" и сыграл с хорватами вничью 2: 2.

  • 22 октября в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" не смог переиграть на своем поле "Динамо" из Загреба.
  • В другом матче Лиги чемпионов гол украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского не спас итальянцев от сокрушительного поражения в игре с "Манчестер Сити".
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