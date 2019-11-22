Маркевич ведет переговоры с казахстанским клубом, - СМИ

22 ноября, 2019, 12:03

Известный украинский специалист Мирон Маркевич может стать главным тренером одного из лидеров чемпионата Казахстана

Бывший тренер харьковского "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич ведет переговоры с одним из клубов, занимающих лидирующие позиции в чемпионате Казахстана. Название команды пока не сообщается.

Последним местом работы Маркевича, был "Днепр". С днепрянами 68-летний специалист выходил в финал Лиги Европы-2014/15. Начиная с лета 2016 года Мирон Маркевич занимает пост председателя комитета национальных сборных Украинской ассоциации футбола.