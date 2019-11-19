В Тбилиси перед парламентом после разгона снова устанавливают палатки

19 ноября, 2019, 11:12

После разгона протеста у парламента в Тбилиси демонстранты вновь устанавливают палатки для новой акции во вторник, 19 ноября

Об этом сообщает Грузия Online.

"Перед зданием парламента Грузии на данный момент установлено до 10 палаток", - говорится в сообщении.

На территории находятся несколько участников акции, которые провели в палатках ночь. В эти минуты территорию возле здания убирают представители службы очистки.

На территории, прилегающей к парламенту, как и раньше, остаются несколько экипажей патрульной полиции и группа скорой помощи.

Акция перед парламентом возобновится сегодня в 19:00.