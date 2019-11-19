В Тбилиси перед парламентом после разгона снова устанавливают палатки
19 ноября, 2019, 11:12
После разгона протеста у парламента в Тбилиси демонстранты вновь устанавливают палатки для новой акции во вторник, 19 ноября
Об этом сообщает Грузия Online.
"Перед зданием парламента Грузии на данный момент установлено до 10 палаток", - говорится в сообщении.
На территории находятся несколько участников акции, которые провели в палатках ночь. В эти минуты территорию возле здания убирают представители службы очистки.
На территории, прилегающей к парламенту, как и раньше, остаются несколько экипажей патрульной полиции и группа скорой помощи.
Акция перед парламентом возобновится сегодня в 19:00.
- Напомним, 14 ноября грузинский парламент не одобрил поправку к Конституции о переходе на пропорциональную избирательную систему.
- 17 ноября в знак протеста против этого в Тбилиси тысячи людей вышли на митинг возле парламента.
- У входов в здание законодательного органа разбили палатки, а на ворота, ведущие во двор, повесили замки. Протестующие решили установить 24-часовое дежурство, чтобы не пустить в парламент депутатов "Грузинской мечты", ответственных за провал голосования.
- США и ЕС в совместном заявлении отметили "глубокое разочарование широкого сегмента грузинского общества из-за провала парламентом изменений в Конституцию", и призвали стороны к спокойному и уважительному диалогу.
- 18 ноября спецназ с применением водометов разогнал демонстрантов возле парламента, были задержаны 37 человек.
- Также в Тбилиси был задержан якобы за незаконное ношение оружия основателя оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Георги Руруа.
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