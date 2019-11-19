 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Тбилиси перед парламентом после разгона снова устанавливают палатки

В Тбилиси перед парламентом после разгона снова устанавливают палатки


фото: reuters
После разгона протеста у парламента в Тбилиси демонстранты вновь устанавливают палатки для новой акции во вторник, 19 ноября

Об этом сообщает Грузия Online.

"Перед зданием парламента Грузии на данный момент установлено до 10 палаток", - говорится в сообщении.

На территории находятся несколько участников акции, которые провели в палатках ночь. В эти минуты территорию возле здания убирают представители службы очистки.

На территории, прилегающей к парламенту, как и раньше, остаются несколько экипажей патрульной полиции и группа скорой помощи.

Акция перед парламентом возобновится сегодня в 19:00.

  • Напомним, 14 ноября грузинский парламент не одобрил поправку к Конституции о переходе на пропорциональную избирательную систему.
  • 17 ноября в знак протеста против этого в Тбилиси тысячи людей вышли на митинг возле парламента.
  • У входов в здание законодательного органа разбили палатки, а на ворота, ведущие во двор, повесили замки. Протестующие решили установить 24-часовое дежурство, чтобы не пустить в парламент депутатов "Грузинской мечты", ответственных за провал голосования.
  • США и ЕС в совместном заявлении отметили "глубокое разочарование широкого сегмента грузинского общества из-за провала парламентом изменений в Конституцию", и призвали стороны к спокойному и уважительному диалогу.
  • 18 ноября спецназ с применением водометов разогнал демонстрантов возле парламента, были задержаны 37 человек.
  • Также в Тбилиси был задержан якобы за незаконное ношение оружия основателя оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Георги Руруа.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 ноября, 2019 вторник

больше новостей

19 ноября, 2019 вторник

18 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать