Коноплянка и Миколенко помогут Украине в игре с Сербией
13 ноября, 2019, 11:04
Футболисты сборной Украины Евгений Коноплянка и Виталий Миколенко восстановились от травм и смогут сыграть в заключительном матче отборочного турнира Евро-2020 против Сербии
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .
12 ноября в вечерней тренировке сборной Украины приняли участие почти все игроки, которые находятся сейчас в ее расположении. Лишь полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка и защитник "Динамо" Виталий Миколенко занимались по индивидуальной программе. Однако уже 13 ноября врачи позволят им тренироваться в общей группе.
Таким образом, Коноплянка и Миколенко смогут принять участие в товарищеском матче против Эстонии 14 ноября в Запорожье и заключительной игре отборочного турнира Евро-2020, в котором команда Андрея Шевченко 17 ноября в Белграде встретится с Сербией.
- 12 ноября стало известно, что травму получил защитник сборной Украины Виталий Миколенко.
- 5 ноября хавбек луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня получил дебютный вызов в национальную сборную Украины.
- 25 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав на матчи против Эстонии и Сербии.
- 14 октября команда Андрея Шевченко победила действующих чемпионов Европы из Португалии и досрочно вышла в финальную часть турнира.
- После 8-го тура национальная команда Украины занимает первое место в группе В и недостижима для соперников.
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