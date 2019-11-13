Коноплянка и Миколенко помогут Украине в игре с Сербией

13 ноября, 2019, 11:04

Футболисты сборной Украины Евгений Коноплянка и Виталий Миколенко восстановились от травм и смогут сыграть в заключительном матче отборочного турнира Евро-2020 против Сербии

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

12 ноября в вечерней тренировке сборной Украины приняли участие почти все игроки, которые находятся сейчас в ее расположении. Лишь полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка и защитник "Динамо" Виталий Миколенко занимались по индивидуальной программе. Однако уже 13 ноября врачи позволят им тренироваться в общей группе.

Таким образом, Коноплянка и Миколенко смогут принять участие в товарищеском матче против Эстонии 14 ноября в Запорожье и заключительной игре отборочного турнира Евро-2020, в котором команда Андрея Шевченко 17 ноября в Белграде встретится с Сербией.