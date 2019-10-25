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Espreso.tvСпортШевченко объявил состав сборной Украины на матчи против Эстонии и Сербии

Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи против Эстонии и Сербии


фото: REUTERS
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав на матчи против Эстонии и Сербии

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав на заключительный матч квалификации Евро-2020 против сборной Сербии и товарищескую встречу против Эстонии.

Вратари: Андрей Пятов ( "Шахтер" Донецк), Андрей Лунин ( "Вальядолид", Испания), Юрий Панькив ( "Александрия").

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все - "Динамо" Киев), Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все - "Шахтер" Донецк), Игорь Пластун ( "Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ( "Брюгге", Бельгия).

Полузащитники: Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все - "Шахтер" Донецк), Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (все - "Динамо" Киев), Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ( "Манчестер Сити"), Руслан Малиновский ( "Аталанта", Италия), Евгений Шахов ( "Лечче", Италия), Марьян Швед ( "Селтик", Шотландия).

Нападающие: Роман Яремчук ( "Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер" Донецк).

Национальная команда начнет сбор 11 ноября в Киеве.

Товарищеский матч со сборной Эстонии состоится 14 ноября в Запорожье, а заключительный поединок квалификации Евро-2020 против Сербии 17 ноября, в Белграде.

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