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Espreso.tvСпортСборная Украины потеряла основного защитника перед матчем Евро-2020 против Сербии

Сборная Украины потеряла основного защитника перед матчем Евро-2020 против Сербии


фото: REUTERS
Накануне матча отбора Евро-2020 против Сербии травму получил защитник сборной Украины Виталий Миколенко

Об этом сообщает "Футбол 1".

В матче отбора на чемпионат Европы 2020 против национальной команды Сербии, сборной Украины не поможет левый защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко. В матче чемпионата Украины против донецкого "Шахтера" защитник получил повреждение и был заменен Алексеем Михайличенко на 59-й минуте встречи.

"Я чувствую дискомфорт в задней поверхности бедра. Думаю, сейчас с доктором решим, куда ехать и что делать: УЗИ или МРТ", - рассказал Миколенко.

14 ноября сборная Украины проведет товарищеский матч против Эстонии и последнюю игру отбора Евро-2020 против Сербии.

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