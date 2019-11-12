Сборная Украины потеряла основного защитника перед матчем Евро-2020 против Сербии
12 ноября, 2019, 12:19
Накануне матча отбора Евро-2020 против Сербии травму получил защитник сборной Украины Виталий Миколенко
Об этом сообщает "Футбол 1".
В матче отбора на чемпионат Европы 2020 против национальной команды Сербии, сборной Украины не поможет левый защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко. В матче чемпионата Украины против донецкого "Шахтера" защитник получил повреждение и был заменен Алексеем Михайличенко на 59-й минуте встречи.
"Я чувствую дискомфорт в задней поверхности бедра. Думаю, сейчас с доктором решим, куда ехать и что делать: УЗИ или МРТ", - рассказал Миколенко.
14 ноября сборная Украины проведет товарищеский матч против Эстонии и последнюю игру отбора Евро-2020 против Сербии.
- 5 ноября хавбек луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня получил дебютный вызов в национальную сборную Украины.
- 25 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав на матчи против Эстонии и Сербии.
- Напомним, 14 октября команда Андрея Шевченко победила действующих чемпионов Европы из Португалии и досрочно вышла в финальную часть турнира.
- После 8-го тура национальная команда Украины занимает первое место в группе В и недостижима для соперников.
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