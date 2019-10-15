Украина на Евро-2020: как выглядит турнирная таблица в группе B после победы над Португалией

15 октября, 2019, 07:00

Сборная Украины победила Португалию, досрочно заняла первое место в группе B и вышла в финальную часть Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV .

14 октября в Киеве сборная Украины победила Португалию 2: 1, набрала 19 очков и стала недосягаемой для соперников по группе B. Португальцы с 11 пунктами остались на второй позиции. Третьей идет Сербия, которая победила Литву 2: 1 и набрала 10 баллов. В Люксембурге 4 очка, у Литвы - 1.