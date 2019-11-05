Шевченко впервые вызвал в сборную полузащитника "Зари" Иванисеню
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в расположение национальной команды полузащитника луганской "Зари" Дмитрия Иванисеню, для подготовки и участия в матчах против Эстонии и Сербии.
Для 25-летнего хавбека это дебютный вызов в украинскую сборную. На его счету десять матчей за юношеские и молодежную команды Украины.
В текущем сезоне футболист провел 19 матчей за "Зарю", и забил 1 гол. Также на счету полузащитника одна встреча в Кубке Грузии, за тбилисское "Динамо".
Сборная Украины начнет сборы 11 ноября. Товарищеский матч с Эстонией проведет 14 ноября в Запорожье, а встреча квалификации Евро-2020 с Сербии 17 ноября во Белграде.
- 25 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав на матчи против Эстонии и Сербии.
- Напомним, 14 октября команда Андрея Шевченко победила действующих чемпионов Европы из Португалии и досрочно вышла в финальную часть турнира.
- После 8-го тура национальная команда Украины занимает первое место в группе В и недостижима для соперников.
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