Шевченко впервые вызвал в сборную полузащитника "Зари" Иванисеню

5 ноября, 2019, 14:54

Хавбек луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня получил дебютный вызов в национальную сборную Украины от главного тренера Андрея Шевченко

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в расположение национальной команды полузащитника луганской "Зари" Дмитрия Иванисеню, для подготовки и участия в матчах против Эстонии и Сербии.

Для 25-летнего хавбека это дебютный вызов в украинскую сборную. На его счету десять матчей за юношеские и молодежную команды Украины.

В текущем сезоне футболист провел 19 матчей за "Зарю", и забил 1 гол. Также на счету полузащитника одна встреча в Кубке Грузии, за тбилисское "Динамо".

Сборная Украины начнет сборы 11 ноября. Товарищеский матч с Эстонией проведет 14 ноября в Запорожье, а встреча квалификации Евро-2020 с Сербии 17 ноября во Белграде.