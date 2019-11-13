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Espreso.tvОбществоГеращенко и Вакарчук ушли с заседания комитета Рады из-за председательства Яременко

Геращенко и Вакарчук ушли с заседания комитета Рады из-за председательства Яременко

Во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, который возглавляет депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яременко, народные депутаты от "ЕС" Ирина Геращенко и Мария Ионова и лидер "Голоса" Святослав Вакарчук устроили демарш и покинули заседание

Видео с инцидентом опубликовал на Youtube-канале ZIK.

В начале заседания депутаты обратились с просьбой о том, чтобы вел заседание первый заместитель Яременко. Им отказали, заседание комитета покинули депутаты от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко и Мария Ионова.

"Это демарш, и он определяется нашей принципиальной позицией, что глава комитета по международным отношениям не может принимать участия в том, что может трактоваться как торговля людьми", - отметила Геращенко.

Вслед за ними заседание покинул Святослав Вакарчук.

  • 30 октября в соцсетях появилось переписки народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко во время заседания Верховной Рады с якобы проституткой.
  • Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия видит три варианта решения скандала вокруг депутата Богдана Яременко, и решение примет фракция.
  • "Голос", "Батькивщина" и "ЕС" призвали освободить Яременко с должности председателя комитета Рады.
  • Народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета Рады по вопросам иностранных дел.
  • Фракция "Слуга народа" на заседании приняла решение о переизбрании председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады.

 

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