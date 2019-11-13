Геращенко и Вакарчук ушли с заседания комитета Рады из-за председательства Яременко

13 ноября, 2019, 18:06

Во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, который возглавляет депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яременко, народные депутаты от "ЕС" Ирина Геращенко и Мария Ионова и лидер "Голоса" Святослав Вакарчук устроили демарш и покинули заседание

Видео с инцидентом опубликовал на Youtube-канале ZIK.

В начале заседания депутаты обратились с просьбой о том, чтобы вел заседание первый заместитель Яременко. Им отказали, заседание комитета покинули депутаты от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко и Мария Ионова.

"Это демарш, и он определяется нашей принципиальной позицией, что глава комитета по международным отношениям не может принимать участия в том, что может трактоваться как торговля людьми", - отметила Геращенко.

Вслед за ними заседание покинул Святослав Вакарчук.