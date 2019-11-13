Геращенко и Вакарчук ушли с заседания комитета Рады из-за председательства Яременко
13 ноября, 2019, 18:06
Во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, который возглавляет депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яременко, народные депутаты от "ЕС" Ирина Геращенко и Мария Ионова и лидер "Голоса" Святослав Вакарчук устроили демарш и покинули заседание
Видео с инцидентом опубликовал на Youtube-канале ZIK.
В начале заседания депутаты обратились с просьбой о том, чтобы вел заседание первый заместитель Яременко. Им отказали, заседание комитета покинули депутаты от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко и Мария Ионова.
"Это демарш, и он определяется нашей принципиальной позицией, что глава комитета по международным отношениям не может принимать участия в том, что может трактоваться как торговля людьми", - отметила Геращенко.
Вслед за ними заседание покинул Святослав Вакарчук.
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