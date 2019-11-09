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Espreso.tvОбществоПольша пообещала не выдавать ветерана АТО Мазура России

Польша пообещала не выдавать ветерана АТО Мазура России


фото: facebook
Вице-спикер польского Сейма Малгожата Госевска заявила, что Польша не будет выдавать задержанного ветерана АТО Игоря Мазура России

Об этом Госевска сообщила в facebook.

По ее словам, Польша не будет передавать украинского активиста Игоря Мазура России, но ему придется пройти по стандартной процедуре через рассмотрение ордера Интерпола в суде 12 ноября.

"Задержание на польской границе Игоря Мазура является исключительно техническим исполнением Польшей международных соглашений и обязательств. Гражданский активист и ветеран войны на Донбассе, в Грузии и Чечне стал жертвой действий восточных соседей. Он был внесен российскими службами в реестр задержаний Интерпола. Это наглядный пример использования Кремлем институтов международного права для политической мести ", - написала Госевска.

Она пообещала, что польские власти и суды тщательно расследуют это дело.

"Я со своей стороны помогаю и гарантирую невиновность Игоря Мазура против российских обвинений", - заверила Госевска.

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