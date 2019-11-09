Польша пообещала не выдавать ветерана АТО Мазура России
Об этом Госевска сообщила в facebook.
По ее словам, Польша не будет передавать украинского активиста Игоря Мазура России, но ему придется пройти по стандартной процедуре через рассмотрение ордера Интерпола в суде 12 ноября.
"Задержание на польской границе Игоря Мазура является исключительно техническим исполнением Польшей международных соглашений и обязательств. Гражданский активист и ветеран войны на Донбассе, в Грузии и Чечне стал жертвой действий восточных соседей. Он был внесен российскими службами в реестр задержаний Интерпола. Это наглядный пример использования Кремлем институтов международного права для политической мести ", - написала Госевска.
Она пообещала, что польские власти и суды тщательно расследуют это дело.
"Я со своей стороны помогаю и гарантирую невиновность Игоря Мазура против российских обвинений", - заверила Госевска.
- Напомним, 9 ноября в Польше по запросу России задержан заместитель главы УНА-УНСО, сотрудник секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игорь Мазур.
- Консул Украины в Люблине Юрий Кучерявый встретился с задержанным Игорем Мазуром и заявил, что вопрос экстрадиции заместителя главы УНА-УНСО в Россию будет решать польский суд .
- Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал задержание в Польше ветерана АТО Игоря Мазура грубым нарушением россиянами устава и правил Интерпола.
- В Киеве под польским посольством прошла акция в поддержку задержанного в Польше ветерана АТО и активиста Игоря Мазура с позывным "Тополь".
- Суд по экстрадиции в Россию задержанного в Польше заместителя главы УНА-УНСО Игоря Мазура может состояться в воскресенье, 10 ноября .
- Посол Украины в Польше Андрей Дещица назвал задержание ветерана АТО Игоря Мазура политически сфабрикованным Россией делом.
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