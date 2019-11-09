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Espreso.tvОбществоВопрос экстрадиции Мазура в Россию будет решать польский суд - консул

Вопрос экстрадиции Мазура в Россию будет решать польский суд - консул


фото: inlviv.in.ua
Консул Украины в Люблине Юрий Кучерявый встретился с задержанным Игорем Мазуром и заявил, что вопрос экстрадиции заместителя главы УНА-УНСО в Россию будет решать польский суд

Об этом сообщает "РБК-Украина" .

Задержанный в Польше сотрудник секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, доброволец, один из основателей "Движения сопротивления капитуляции" Игорь Мазур встретился с украинским консулом в Люблине.

"Консул Генерального консульства Украины в Люблине встречался с Мазуром. Он был на пересечении границы. Предоставил необходимые разъяснения", - сообщил консул Украины в Люблине Юрий Кучерявый.

Отвечая на вопрос, есть ли возможность, чтобы украинца Мазура не экстрадировали в Россию, консул отметил, что это будет решать польская сторона.

"Этот вопрос будет рассматривать польская сторона. Это будет рассматривать суд. Суд должен принять решение, выдавать его Российской Федерации или не выдавать", - сказал Кучерявый.

 

 

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