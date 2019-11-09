Суд по экстрадиции Мазура в Россию может состояться 10 ноября

9 ноября, 2019, 20:53

Суд по экстрадиции в Россию задержанного в Польше заместителя главы УНА-УНСО Игоря Мазура может состояться в воскресенье, 10 ноября

Об этом заявил представитель офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека Андрей Мамалыга, сообщает "Радио Свобода" .

По его словам, представители польской власти допустили к Мазуру украинского консула и предоставили бесплатного адвоката, но продолжаются консультации о возможности допуска к делу квалифицированного именно в этой области юриспруденции юриста.

"По последней информации, суд может состояться даже завтра. Консул разговаривал с Игорем, состояние его здоровья удовлетворительное", - сказал Мамалыга.

Он также подтвердил, что запрос России об экстрадиции Игоря Мазура касается дела, в котором фигурируют также украинский экс-премьер Арсений Яценюк и бывшие украинские заключенные Кремля Николай Карпюк и Станислав Клых, освобожденные в рамках обмена между Украиной и Россией 7 сентября.