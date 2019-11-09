Суд по экстрадиции Мазура в Россию может состояться 10 ноября
Об этом заявил представитель офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека Андрей Мамалыга, сообщает "Радио Свобода" .
По его словам, представители польской власти допустили к Мазуру украинского консула и предоставили бесплатного адвоката, но продолжаются консультации о возможности допуска к делу квалифицированного именно в этой области юриспруденции юриста.
"По последней информации, суд может состояться даже завтра. Консул разговаривал с Игорем, состояние его здоровья удовлетворительное", - сказал Мамалыга.
Он также подтвердил, что запрос России об экстрадиции Игоря Мазура касается дела, в котором фигурируют также украинский экс-премьер Арсений Яценюк и бывшие украинские заключенные Кремля Николай Карпюк и Станислав Клых, освобожденные в рамках обмена между Украиной и Россией 7 сентября.
- Напомним, 9 ноября в Польше по запросу России задержан заместитель главы УНА-УНСО, сотрудник секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игорь Мазур.
- Консул Украины в Люблине Юрий Кучерявый встретился с задержанным Игорем Мазуром и заявил, что вопрос экстрадиции заместителя главы УНА-УНСО в Россию будет решать польский суд .
- Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал задержание в Польше ветерана АТО Игоря Мазура грубым нарушением россиянами устава и правил Интерпола.
- В Киеве под польским посольством прошла акция в поддержку задержанного в Польше ветерана АТО и активиста Игоря Мазура с позывным "Тополь".
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