Задержание Мазура - политически сфабрикованное Россией дело, - посол Украины в Польше Дещица

9 ноября, 2019, 21:09

Посол Украины в Польше Андрей Дещица назвал задержание ветерана АТО Игоря Мазура политически сфабрикованным Россией делом

Об этом сообщает "Укринформ".

"Это не первый случай, когда задерживают украинских граждан. Есть уже около десяти таких случаев в Польше, когда российская сторона через Интерпол пытается задержать и экстрадировать в Россию украинцев, участвовавших в военных операциях на востоке Украины", - сказал Дещица.

По его словам, эти люди сейчас находятся в польских СИЗО, их дела находятся на рассмотрении польских правоохранительных и судебных органов. Однако ни одного случая экстрадиции украинцев в Россию не было.

Дещица заверил, что в деле Мазура он находится в постоянном контакте с представителями польской власти - заместителем главы МИД Польши Марцином Пшидачем, а также вице-маршалком Сейма Малгожатой Госевской.

"Польская сторона понимает значимость этого дела", - подчеркнул Дещица.

По его словам, в течение 48 часов польский суд примет решение по делу о временном аресте Мазура.

"Мы постараемся убедить суд, чтобы он передал украинца на поруки генконсулу Украины. Имея уже предыдущий опыт, мы будем доказывать, что это - политически сфабрикованное дело Российской Федерации", - убежден Дещица.