Задержание Мазура - политически сфабрикованное Россией дело, - посол Украины в Польше Дещица
Об этом сообщает "Укринформ".
"Это не первый случай, когда задерживают украинских граждан. Есть уже около десяти таких случаев в Польше, когда российская сторона через Интерпол пытается задержать и экстрадировать в Россию украинцев, участвовавших в военных операциях на востоке Украины", - сказал Дещица.
По его словам, эти люди сейчас находятся в польских СИЗО, их дела находятся на рассмотрении польских правоохранительных и судебных органов. Однако ни одного случая экстрадиции украинцев в Россию не было.
Дещица заверил, что в деле Мазура он находится в постоянном контакте с представителями польской власти - заместителем главы МИД Польши Марцином Пшидачем, а также вице-маршалком Сейма Малгожатой Госевской.
"Польская сторона понимает значимость этого дела", - подчеркнул Дещица.
По его словам, в течение 48 часов польский суд примет решение по делу о временном аресте Мазура.
"Мы постараемся убедить суд, чтобы он передал украинца на поруки генконсулу Украины. Имея уже предыдущий опыт, мы будем доказывать, что это - политически сфабрикованное дело Российской Федерации", - убежден Дещица.
- Напомним, 9 ноября в Польше по запросу России задержан заместитель главы УНА-УНСО, сотрудник секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игорь Мазур.
- Консул Украины в Люблине Юрий Кучерявый встретился с задержанным Игорем Мазуром и заявил, что вопрос экстрадиции заместителя главы УНА-УНСО в Россию будет решать польский суд .
- Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал задержание в Польше ветерана АТО Игоря Мазура грубым нарушением россиянами устава и правил Интерпола .
- В Киеве под польским посольством прошла акция в поддержку задержанного в Польше ветерана АТО и активиста Игоря Мазура с позывным "Тополь".
- Суд по экстрадиции в Россию задержанного в Польше заместителя главы УНА-УНСО Игоря Мазура может состоятся в воскресенье, 10 ноября .
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