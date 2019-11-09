Тополе - волю: под посольством Польши состоялась акция в поддержку задержанного ветерана АТО Мазура
Об этом сообщает "Общественное" .
Участники акции требуют от польских правоохранителей отпустить Мазура как можно скорее.
В то же время, митингующие призвали не оскорблять посольство и говорят, что пришли проинформировать поляков, что они задержали невиновного и этим подыграли РФ.
"Мы пришли в поддержку Игоря Мазура. Мы надеемся, что польские правоохранители сделали ошибку и не понимают к чему удались. Ибо кроме, как содействием российским спецслужбам это назвать нельзя. Надеемся, что кто-то из посольства сейчас приедет и даст комментарий ", - заявил участник акции Богдан Ходаковский.
"Событие вопиющее, потому что Мазур это не пустое место, это символ Украины. События систематически повторяющиеся. Россия использует уязвимости системы Интерпол. Удивительно, что это произошло именно в Польше ", - сказал другой участник акции Михаил Агафонов.
- Напомним, 9 ноября в Польше по запросу России задержан заместитель главы УНА-УНСО, сотрудника секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игоря Мазура.
- Консул Украины в Люблине Юрий Кучерявый встретился с задержанным Игорем Мазуром и заявил, что вопрос экстрадиции заместителя главы УНА-УНСО в Россию будет решать польский суд .
- Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал задержание в Польше ветерана АТО Игоря Мазура грубым нарушением россиянами устава и правил Интерпола .
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