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Espreso.tvОбществоТополе - волю: под посольством Польши состоялась акция в поддержку задержанного ветерана АТО Мазура

Тополе - волю: под посольством Польши состоялась акция в поддержку задержанного ветерана АТО Мазура


фото: hromadske.ua
В Киеве под польским посольством прошла акция в поддержку задержанного в Польше ветерана АТО и активиста Игоря Мазура с позывным "Тополь"

Об этом сообщает "Общественное" .

Участники акции требуют от польских правоохранителей отпустить Мазура как можно скорее.

В то же время, митингующие призвали не оскорблять посольство и говорят, что пришли проинформировать поляков, что они задержали невиновного и этим подыграли РФ.

"Мы пришли в поддержку Игоря Мазура. Мы надеемся, что польские правоохранители сделали ошибку и не понимают к чему удались. Ибо кроме, как содействием российским спецслужбам это назвать нельзя. Надеемся, что кто-то из посольства сейчас приедет и даст комментарий ", - заявил участник акции Богдан Ходаковский.

"Событие вопиющее, потому что Мазур это не пустое место, это символ Украины. События систематически повторяющиеся. Россия использует уязвимости системы Интерпол. Удивительно, что это произошло именно в Польше ", - сказал другой участник акции Михаил Агафонов.

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