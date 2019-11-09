По запросу России в Польше задержали заместителя главы УНА-УНСО Мазура
9 ноября, 2019, 16:32
В Польше по запросу России задержан заместитель главы УНА-УНСО, сотрудник секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игорь Мазур
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в facebook.
"В Польше, на пограничном пункте Дорогуск, по запросу РФ задержали сотрудника секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека Игоря Мазура. По имеющейся информации, к нему не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката. В понедельник, 11 ноября, в городе Холм будет решаться вопрос о заключении нашего коллеги под стражу с целью экстрадиции в Россию", - написала Денисова.
Уполномоченный ВР по правам человека призвала Министерство иностранных дел максимально способствовать освобождению Игоря Мазура - украинского общественного активиста и участника российско-украинской войны на Донбассе.
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