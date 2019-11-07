Трамп хочет, чтобы Байденов допросили в Конгрессе
7 ноября, 2019, 19:42
Президент США Дональд Трамп предложил Конгрессу допросить бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера в рамках дела об импичменте
Об этом сообщает НВ .
"Что Хантер Байден делал за деньги" - спрашивает Джон Кеннеди. Это хороший вопрос. Он и сонный Джо [Байден] должны дать показания ", - написал Трамп в Twitter.
- Напомним, после скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.
- 4, 5 и 6 ноября Палата представителей США обнародовала стенограммы закрытых слушаний, которые проходят в контексте расследования по импичменту Трампа. В понедельник были обнародованы показания американских послов Мари Йованович и Майкла Маккинли, во вторник - спецпредставителя США Курта Волкера и посла при ЕС Гордона Сондленда, в среду - временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора.
- По словам Волкера, бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не нарушал закон, когда просил уволить экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.
- Бывший посол США в Украине Мари Йованович была отстранена от должности после того, как попросила адвоката Трампа Руди Джулиани сделать официальные запросы к украинским чиновникам о проведении расследований против Джо Байдена, а не делать это через нее.
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