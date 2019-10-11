Йованович отозвали после того, как она отказалась просить украинских чиновников расследовать против Байдена, - AP
Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источник, который общался с Йованович.
Отмечается, что госпожа экс-посол отказалась делать "все эти оффлайновые, личные, неофициальные вещи" и дала понять, что у правительства США есть официальные способы попросить помощь иностранных правительств в расследованиях.
Источник Associated Press разъяснил, что Госдеп традиционно опирается на договоры о взаимной правовой помощи стран, согласно которым США и иностранные официальные лица соглашаются обмениваться доказательствами и информацией в рамках уголовных расследований.
Напомним, 6 мая стало известно, что чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович в понедельник, 20 мая, завершает работу на своем посту.
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