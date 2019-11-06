Волкер: Байден не нарушал закон, когда просил уволить Шокина
Об этом заявил бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время показаний в Конгрессе в рамках процедуры импичмента, говорится в стенограмме.
По словам Волкера, экс-вице-президент США обращался к украинским властям с просьбой уволить Шокина не из-за расследования в отношении компании Burisma, в которой работал его сын Хантер, а из-за отсутствия коррупционных расследований.
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"Есть четкие доказательства того, что Байден предлагал президенту Украины уволить Шокина, но мотивация этого была совсем другой, чем та, которая содержалась в обвинениях. Когда Байден говорил об этом президенту Порошенко, он представлял тогдашнюю политику США ... Я не работал в политике США в то время, но было общее представление среди дипломатов ЕС, Франции, Германии, США, Великобритании, что Шокин не выполнял свою работу генерального прокурора. Он не расследовал дела о коррупции ", - пояснил он.
- Напомним, 4 и 5 ноября, Палата представителей США обнародовала стенограммы закрытых слушаний, которые проходят в контексте расследования по импичменту Трампа. В понедельник были обнародованы показания американских послов Мари Йованович и Майкла Маккинли, во вторник - спецпредставителя США Курта Волкера и посла при ЕС Гордона Сондленда.
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