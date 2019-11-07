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Espreso.tvМирВ Конгрессе обнародовали стенограмму показаний посла Тейлора

В Конгрессе обнародовали стенограмму показаний посла Тейлора


фото: rbc
Демократы Палаты представителей США рассекретили стенограмму показаний временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора

Об этом сообщает CNN.

22 октября высокопоставленный американский дипломат дал показания на закрытых слушаниях в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. Он отвечал на вопросы американских законодателей больше 10 часов.

Во вступительной части показаний, которую обнародовали СМИ, Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп хотел, чтобы Владимир Зеленский открыто заявил о расследовании дела Burisma и вмешательстве в выборы 2016 года, от чего зависело проведение встречи и предоставление военной помощи.

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