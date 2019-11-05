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Espreso.tvОбществоЙованович: Трамп давил на Госдеп, требуя моей отставки

Йованович: Трамп давил на Госдеп, требуя моей отставки


фото: voa
Бывший посол США в Украине Мари Йованович заявила, что президент США Дональд Трамп давил на Госдепартамент, чтобы ее уволили

Стенограммы обнародованы на сайте Комитета по вопросам разведки Палаты представителей, который сейчас отвечает за публичную часть расследования.

В своем вступительном слове Йованович заявила, что ее "внезапно" отозвали в мае, а заместитель госсекретаря сообщил ей, что президент потерял к ней доверие.

Посол рассказала, что о "согласованной кампании" против нее она узнала от чиновников. Кампания, в ходе которой Трамп давил на чиновников, продолжалась с лета 2018 года.

  • Напомним, 11 октября экс-посол США в Украине Мари Йованович выступила с показаниями в Конгрессе по делу возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского.
  • В Конгресс США вызвали 5 чиновников администрации Трампа свидетельствовать о разговоре с Зеленским.
  • 22 октября в Конгрессе выступил с показаниями временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, подтвердил давление со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.
  • Однопартийцы Трампа сорвали свидетельство чиновницы Пентагона по "украинскому" вопросу и импичменту.
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