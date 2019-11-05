Йованович: Трамп давил на Госдеп, требуя моей отставки

5 ноября, 2019, 11:14

Бывший посол США в Украине Мари Йованович заявила, что президент США Дональд Трамп давил на Госдепартамент, чтобы ее уволили

Стенограммы обнародованы на сайте Комитета по вопросам разведки Палаты представителей, который сейчас отвечает за публичную часть расследования.

В своем вступительном слове Йованович заявила, что ее "внезапно" отозвали в мае, а заместитель госсекретаря сообщил ей, что президент потерял к ней доверие.

Посол рассказала, что о "согласованной кампании" против нее она узнала от чиновников. Кампания, в ходе которой Трамп давил на чиновников, продолжалась с лета 2018 года.