Разведение сил: Нацгвардия и полиция патрулируют Золотое-4, - штаб
4 ноября, 2019, 10:47
На Луганщине вблизи Золотого-4 на участке продолжается зеркальное разведение войск
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Отмечается, что для обеспечения правопорядка и спокойствия мирных жителей в указанной выше области бойцы Нацгвардии вместе с сотрудниками Национальной полиции из состава Объединенных сил несут службу в усиленном режиме.
"Несколько совместных пеших нарядов гвардейцев и полицейских патрулируют по улицам Золотого-4. Также, в населенном пункте задействованы круглосуточные мобильные блокпосты, действия которых направлены на обеспечение правопорядка", - пояснили в штабе.
- Напомним, 3 ноября боевики РФ обстреляли район Золотого (за пределами участка разведения) из пулеметов
- Разведение сил у Золотого-4 началось во вторник, 29 октября, в 12:00 в Золотом, что на Луганщине.
- ОБСЕ подтвердила разведения войск.
- В Золотом начали разминирование
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал , что разведение сил является важной частью подготовки к нормандскому саммиту
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