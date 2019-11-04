Разведение сил: Нацгвардия и полиция патрулируют Золотое-4, - штаб

4 ноября, 2019, 10:47

На Луганщине вблизи Золотого-4 на участке продолжается зеркальное разведение войск

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что для обеспечения правопорядка и спокойствия мирных жителей в указанной выше области бойцы Нацгвардии вместе с сотрудниками Национальной полиции из состава Объединенных сил несут службу в усиленном режиме.

"Несколько совместных пеших нарядов гвардейцев и полицейских патрулируют по улицам Золотого-4. Также, в населенном пункте задействованы круглосуточные мобильные блокпосты, действия которых направлены на обеспечение правопорядка", - пояснили в штабе.