 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРазведение сил: Нацгвардия и полиция патрулируют Золотое-4, - штаб

Разведение сил: Нацгвардия и полиция патрулируют Золотое-4, - штаб

На Луганщине вблизи Золотого-4 на участке продолжается зеркальное разведение войск

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что для обеспечения правопорядка и спокойствия мирных жителей в указанной выше области бойцы Нацгвардии вместе с сотрудниками Национальной полиции из состава Объединенных сил несут службу в усиленном режиме.

"Несколько совместных пеших нарядов гвардейцев и полицейских патрулируют по улицам Золотого-4. Также, в населенном пункте задействованы круглосуточные мобильные блокпосты, действия которых направлены на обеспечение правопорядка", - пояснили в штабе.

  • Напомним, 3 ноября боевики РФ обстреляли район Золотого (за пределами участка разведения) из пулеметов
  • Разведение сил у Золотого-4 началось во вторник, 29 октября, в 12:00 в Золотом, что на Луганщине.
  • ОБСЕ подтвердила разведения войск.
  • В Золотом начали разминирование
  • Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал , что разведение сил является важной частью подготовки к нормандскому саммиту

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 ноября, 2019 понедельник

3 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

4 ноября, 2019 понедельник

3 ноября, 2019 воскресенье

2 ноября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать