29 октября, 2019, 13:41

В штабе операции ООС подтвердили, что разведение войск в Донбассе близ населенного пункта Золотое началось в вторник, 29 октября

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"Сообщаем, что сегодня, 29 октября 2019 года, в 12:00 начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Это стало возможным из-за соблюдение режима тишины в течение последней недели", - говорится в сообщении.

Перед этим штаб не подтвердил заявление Пристайко о начале разведения сил.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на инвестфоруме RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе сделал заявление о старте процесса разведения сил и средств в Золотом (Луганская область).

"До самой встречи в нормандской формате будет разведение на участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня", - говорится в заявлении Пристайко.

Напомним, что разведение сил должно происходить после 7 дней непрерывной тишины в области разведения войск.