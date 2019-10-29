Штаб сообщил о начале разведения сил в Золотом с 12:00
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
"Сообщаем, что сегодня, 29 октября 2019 года, в 12:00 начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Это стало возможным из-за соблюдение режима тишины в течение последней недели", - говорится в сообщении.
Перед этим штаб не подтвердил заявление Пристайко о начале разведения сил.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на инвестфоруме RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе сделал заявление о старте процесса разведения сил и средств в Золотом (Луганская область).
"До самой встречи в нормандской формате будет разведение на участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня", - говорится в заявлении Пристайко.
Напомним, что разведение сил должно происходить после 7 дней непрерывной тишины в области разведения войск.
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