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Espreso.tvОбществоРазведение сил является важной частью подготовки к нормандскому саммиту, - пресс-секретарь Путина

Разведение сил является важной частью подготовки к нормандскому саммиту, - пресс-секретарь Путина


фото: tass
В РФ заявляют, что, когда президент Украины заставит подразделения выполнять собственные приказы, можно будет говорить о подготовке к разведению, что является важной частью подготовки к проведению саммита

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс-Украина".

Песков подтвердил, что Кремль следил за поездкой президента Украины Владимира Зеленского на Донбасс в Золотое.

"Мы следили с большим вниманием (за поездкой Зеленского на Донбасс, - ред.). Некоторые диалоги (между украинским лидером и представителями добровольческих батальонов), которые имели место, высветили во весь рост проблемы, которые есть, и показали первоисточник этих проблем ... мы надеемся, что по мере того, как президент Украины заставит такие подразделения выполнять собственные приказы, можно будет говорить о подготовке к разведению, что является важной частью подготовки к проведению саммита ", - сказал Дмитрий Песков.

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