В Золотом начали разминирование
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Сейчас проходит техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности, загрязненной взрывоопасными предметами", - говорится в сообщении.
Согласно графику, разминирование продлится до 9 ноября.
После разведения войск и разминирования на этом участке предполагается также демонтаж фортификационных сооружений, который продлится до 25 ноября.
При этом 30 октября командование ООС ввело в районе операции Объединенных сил режим "желтый", который предусматривает специальные полномочия для военнослужащих и правоохранителей и одновременно ограничения для гражданского населения.
- Напомним, 1-2 ноября 2019 года депутат российской Государственной думы, глава шовинистической партии "Родина" Алексей Журавлев побывал на позициях российско-террористических сил в Золотом, чтобы проверить отступление украинских военных.
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