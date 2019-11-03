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Espreso.tvОбществоВ Золотом начали разминирование

В Золотом начали разминирование

На участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области в воскресенье, 3 ноября 2019 года, начался процесс разминирования

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Сейчас проходит техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности, загрязненной взрывоопасными предметами", - говорится в сообщении.

Согласно графику, разминирование продлится до 9 ноября.

После разведения войск и разминирования на этом участке предполагается также демонтаж фортификационных сооружений, который продлится до 25 ноября.

При этом 30 октября командование ООС ввело в районе операции Объединенных сил режим "желтый", который предусматривает специальные полномочия для военнослужащих и правоохранителей и одновременно ограничения для гражданского населения.

  • Напомним, 1-2 ноября 2019 года депутат российской Государственной думы, глава шовинистической партии "Родина" Алексей Журавлев побывал на позициях российско-террористических сил в Золотом, чтобы проверить отступление украинских военных.
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