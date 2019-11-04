Боевики обстреляли Золотое из пулеметов
4 ноября, 2019, 08:33
3 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 10 вражеских обстрелов. В частности, в районе Золотого боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов.
- 4 ноября во штабе ООС отметили, что заявления представителей ОРДЛО о необходимости начать разведение сил в Петровском являются "очередной провокацией".
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