Боевики обстреляли Золотое из пулеметов

4 ноября, 2019, 08:33

3 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 10 вражеских обстрелов. В частности, в районе Золотого боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов.