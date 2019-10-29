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Espreso.tvОбществоОБСЕ подтвердила разведение сил в Золотом

ОБСЕ подтвердила разведение сил в Золотом


фото: osce.org
ОСБЕ подтвердила начало разведения войск на Донбассе близ населенного пункта Золотое началось в вторник, 29 октября

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"Представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ было подтверждено начало разведения сил и средств.
Украинской стороной будут приняты все необходимые меры, и отвод сил и средств не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений на определенном участке, а власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания...", - говорится в сообщении.

В штабе также отметили, что обстрел, о котором сообщалось накануне, произошел не в зоне разведения сил и средств.

Напомним, разведение сил началось во вторник, 29 октября, в 12:00 в Золотом, что на Луганщине.

 

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