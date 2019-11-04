"Я их недооценила": мать Гандзюк рассказала о последних словах активистки

4 ноября, 2019, 18:57

Мать херсонской активистки Катерины Гандзюк, Надежда сообщила, что сказала ей дочь незадолго перед смертью

Об этом сообщает Укринформ.

"Когда она умирала, последние слова, которые она сказала, когда прощалась с Гандзюком (отцом, - ред.), были такие:" Я их недооценила, а они меня переоценили". Когда он пришел утром в больницу, в 8:40 Катя уже умерла", - рассказала Надежда Гандзюк, мать активистки.

Мать погибшей также сказала, что в день нападения в доме были отключены лифт, свет и не было воды.

"В день убийства Кати, когда она шла на работу, в доме был отключен лифт, отключен свет и не было воды. И когда Катю облили кислотой, то женщины, которые работали в небольшом магазине где-то метров за 10 от места преступления, обливали ее газировкой, смывали эту кислоту. Я до сих пор не могу выходить на балкон, на котором лежит рюкзак Кати, а он принял значительную часть той кислоты, сейчас это куча черной скисшей грязи. Катя умерла бы на месте, если бы не тот рюкзак. А она еще мужественно боролась, потому что было сильное желание жить", - сказала она.

В то же время Надежда Гандзюк выразила сомнение, что это было случайно.

"Вы думаете, что отключили воду, свет и лифт - и она с седьмого этажа спускалась, и эти люди смотрели на нее в окошко, как она спускалась и стояли на ступеньках, ждали ее - это не власть сделала, а наше ОСМД отключило? Я сомневаюсь, очень сомневаюсь", - добавила она.