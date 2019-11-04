"Я их недооценила": мать Гандзюк рассказала о последних словах активистки
Об этом сообщает Укринформ.
"Когда она умирала, последние слова, которые она сказала, когда прощалась с Гандзюком (отцом, - ред.), были такие:" Я их недооценила, а они меня переоценили". Когда он пришел утром в больницу, в 8:40 Катя уже умерла", - рассказала Надежда Гандзюк, мать активистки.
Мать погибшей также сказала, что в день нападения в доме были отключены лифт, свет и не было воды.
"В день убийства Кати, когда она шла на работу, в доме был отключен лифт, отключен свет и не было воды. И когда Катю облили кислотой, то женщины, которые работали в небольшом магазине где-то метров за 10 от места преступления, обливали ее газировкой, смывали эту кислоту. Я до сих пор не могу выходить на балкон, на котором лежит рюкзак Кати, а он принял значительную часть той кислоты, сейчас это куча черной скисшей грязи. Катя умерла бы на месте, если бы не тот рюкзак. А она еще мужественно боролась, потому что было сильное желание жить", - сказала она.
В то же время Надежда Гандзюк выразила сомнение, что это было случайно.
"Вы думаете, что отключили воду, свет и лифт - и она с седьмого этажа спускалась, и эти люди смотрели на нее в окошко, как она спускалась и стояли на ступеньках, ждали ее - это не власть сделала, а наше ОСМД отключило? Я сомневаюсь, очень сомневаюсь", - добавила она.
- Напомним, 31 июля 2018 года на Катерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
- 28 января 2019 года отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета, членом ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Катерины Гандзюк.
- Позже Мангер изменили подозрение с заказа убийства на заказ избиения.
- Пятерых исполнителей нападения на Гандзюк приговорили к срокам от 3 до 6,5 лет заключения.
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