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Espreso.tvОбществоБогдан выступал против расследования преступлений во время Революции Достоинства и злоупотреблений Януковича, - Горбатюк

Богдан выступал против расследования преступлений во время Революции Достоинства и злоупотреблений Януковича, - Горбатюк

Богдан (крайний слева) на переговорах в Москве по поводу отказа Украины от ассоциации с ЕС. Осень 2013 года
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан призвал органы власти прекратить расследование преступлений во время Революции Достоинства и экономические преступления Виктора Януковича и его окружения

Об этом сообщил бывший начальник Управления спецрасследования Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк в интервью телеканалу Прямой, которое вышло 2 ноября 2019 года, передает Еспресо.TV.

По его словам, это произошло в конце встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"На той встрече с Зеленским он подошел (Богдан - ред.), на завершение этой встречи он подошел.

Он, не зная о сути, сказал: "Не расследовались дела, не расследовались в отношении убийств правоохранителей. Я же вам говорил, Владимир Александрович". А он (президент Владимир Зеленский - ред.) говорит сам: "Как же не расследовались, если мне только что доложили, что результаты?". "Значит, тогда уже не надо расследовать. Все расследовано - и убийства протестующих, и убийства милиционеров. Значит, все, дальше не надо расследовать".

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Да нет, говорю, надо расследовать, и много еще к завершению. И, в первую очередь, в отношении организаторов и нужны изменения в закон. И этот же вопрос президента о внесении изменений в закон, который разблокирует возможность применения заочного судопроизводства.

Он говорит: "Нет, это не вопрос президента. Будете рассказывать новому генеральному прокурору".

Я говорю: "Плюс, еще преступная организация Януковича, экономические преступления подлежат расследованию". "Да нет, о чем вы рассказываете? Какие экономические преступления? О чем вы рассказываете?". И потом он уже перевел тему на то, что вас следующий ждет ... ", - рассказал Горбатюк.

По его словам, Богдан говорил это серьезно.

"Я, возможно, преувеличиваю с точки зрения эмоциональной, но суть такова была", - отметил Горбатюк.

  • Генеральная прокуратура уволила начальника управления специальных расследований Сергея Горбатюка в конце октября.
  • После увольнения он заявил, что новый глава Генпрокуратуры Руслан Рябошапка считает преступную группировку Януковича выдумкой Луценко.
  • Богдан, как и Рябошапка, работали в правительстве Николая Азарова. Богдан даже был у него уполномоченным по вопросам борьбы с коррупцией.

 

 

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