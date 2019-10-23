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Espreso.tvОбществоНачальник управления спецрасследований ГПУ Горбатюк сообщил, что его уволили

Начальник управления спецрасследований ГПУ Горбатюк сообщил, что его уволили


фото: resonance.ua
Генеральная прокуратура уволила начальника управления специальных расследований Сергея Горбатюка

Об этом он сообщил изданию theБабель.

"Позвонили и сказали, что приказ о моем увольнении подписан", - заявил Горбатюк.

Он отметил, что самого приказа еще не видел.

По его словам, сейчас он едет в ГПУ, чтобы ознакомиться с приказом. Горбатюк также отметил, что законных оснований для его увольнения пока нет.

В комментарии УП он связал решение с тем, что он "неудобен" для нового руководства ГПУ. Формальным основанием увольнения Горбатюк считает переаттестацию прокуроров.

Он добавил, что, как только получит соответствующий приказ о своем увольнении, то обжалует его в административном суде.

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