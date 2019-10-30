Олег Рыбачук: Зеленое торфяное болото загорается. Зеленский должен взяться за "клуб друзей президента"

30 октября, 2019, 15:22

Антин Борковский

Бывший глава секретариата президента Ющенко и соучредитель движения "Честно" в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" об огнях на зеленом торфяном болоте, выпадах Коломойского и попытках "проглотить" антикоррупционные органы

Неблагодарное дело просить комментировать заявления господина Коломойского, но очень тяжело, с учетом принятой им лексики, удержаться от подобного.

Вы знаете, с точки зрения Украины - происходит положительная вещь, потому что настоящее мурло украинского олигарха в 3D режиме очень ярко себя демонстрирует. То ли он потерял ощущение, в какой стране живет, то ли вообще не понимает, что происходит? Это может свидетельствовать также о том, что на самом деле он не имеет реальных действий, это может быть очередная попытка привлечь внимание и показать, что он может себя вести вот так. Для меня это все говорит, что мы выходим на какую-то такую финальную прямую, когда последний из украинских диких олигархов занимается самоуничтожением.

Реакция премьер-министра Гончарука или того же Зеленского, она была недостаточно активной и артикулированной, но речь идет о защите своих людей, своих министров, членов своей команды от реальных накидок.

Очень токсичная ветвь, которая нагло торчит из "зеленого дерева, - Коломойский-Портнов-Богдан, является реальной угрозой для будущего Зеленского. Без реакции, без того, чтобы эту ветку просто отрезать, у нынешнего президента нет шансов убедить мир, инвесторов и самых украинцев в том, что эпоха олигархата, эпоха подобной политики, эпоха возможности подобных публичных высказываний очень провокационных, очень агрессивных, я бы сказал, дико быковать, прошла. Я вижу рано или поздно, скорее всего рано, разрыв отношений Зеленского с Коломойским, потому что для меня понятно, что у Зеленского фактически выбора нету. Он не может выбрать непонятно что, за счет потери и доверия внутри страны, и доверия инвесторов, и в финансовой поддержке валютного фонда, и, вообще, всех финансовых институтов . Для того, чтобы он мог политически состояться, таких людей, как Коломойский, не должно быть в его орбите. И не будет возможности скрыть эти связи. Коломойский - еще и харизматическая личность, он "умеет" выстраивать отношения, то есть он реально провоцирует людей, унижает даже тех, кто входит в его команду, мы не раз слышали эти телефонные разговоры, а последние события вокруг Гонтаревой и теперь уже министров нового правительства, доказывают, что там пошла какая-то необратимая реакция, которая остановится только тогда, когда источник этой реакции будет погашен.

Последняя ситуация - коррупционный скандал, который происходит вокруг депутата Антона Яценко, который много лет зарабатывает деньги на том, что добавляет между государством и бизнесом свои площадки-посредники и сейчас это взорвалось, причем взорвалось очень мощно и не менее опасно, чем Коломойский. Потому что для Зеленского наступает момент, когда он должен не дать этому пламени разгореться, ибо, если станет известно ... Независимо от показаний полиграфа, но экспертам, которые понимают, как работает тендерная мафия, объяснить просто не голосование почти половиной комитета закона , который бы убирал эти фирмы, связанные с Яценко, очень сложно. Там пытаются говорить о лоббистских интересах оценщиков, но, если не вникать в детали, становится понятно, что здесь вспыхнуло тоже. Поэтому возле Зеленского появляется одно пламя за другим и тушить их нельзя частично, это, как тушить торфяное болото - если ты частично погасил, то оно будет гореть дальше. "Формула Штайнмайера" никуда не делась - ответов убедительных нету. То есть, видите, со всех сторон, на этом горизонте возникают очень угрожающие тучи и сделать вид, что их нет, просто сменив очки, - невозможно.

Ситуация с частью депутатского корпуса и перевода реальной коррупционной проблемы в формат "Полиграф Полиграфович шоу", вызывает сомнения в том, что все будет чисто и порядочно.

Любой, кто занимается украинским парламентом, кто знает политическую кухню - улыбнется и скажет: "слушайте, 30000 - это некий демпинг, ранее чеки были значительно больше". И такой человек, который каждый день может иметь в этой схеме миллион гривен, не пожалеет средства, чтобы вопрос не прошел, чтобы его просто замотать. А рядовые украинцы вообще подозрительно относятся к подобным вещам, очевидно, для них технология "детектор лжи" не сработает. Здесь параллельно возникает тест способности новых антикоррупционных органов доводить дело до конца. Но опять, в основе основ - фигура Зеленского. Не зря же он уже из Японии публичное обращение делал, призвал всех пройти это чистилище и не зря же он, очевидно, инициировал собрание своей фракции, чтобы проговорить этот случай. Но такие вспышки на этом зеленом торфяном поле, они происходят в разных местах и в разных масштабах. Поэтому вызов системный. Это тест. Весь успех или неуспех новой "эпохи", исключительно зависит от того, насколько институты и сам президент смогут устоять перед коррупционными рисками и коррупционными соблазнами. Это уже речь об окружении президента, о его внутренней команде, о способности офиса президента не мешать, не пытаться переключить внимание, а реально дать возможность правоохранителям провести расследование. Потому что это, едва ли не впервые, начинается расследование уже с нынешним окружением нынешнего президента, а не с предшественниками.

Но работают довольно технологические люди. Они понимают, как можно менять общественный дискурс, как можно бросать ту или иную скандальную тему и переключать внимание. Видим, как общество начинает бежать в этом четко прописанном технологическом коридоре.

Плюс забывайте о кремлевских деятелях, которые тоже на фронте манипуляций не последние. Сейчас формула Штанймаера немножко отошла на задний план. Но мы понимаем, что, если будет нормандская встреча, то это еще отдельный фронт с очень крупными ставками и тому подобное. Поэтому остается одно. Ни вам, ни нам ничего другого не остается, чем предлагать украинцам надеть какие-то противотуманные фары. Да, интересно какого цвета там платье у первой леди в Японии, и кто дальтоник из тех, кто писал в фейсбуке. Но следует не терять фокус на основных вещах, потому что, например, изменения в Конституцию важнее всего того, о чем мы здесь говорим. Ведь это не разовые вещи, это же не то, что делается под Зеленского. Если институт президента получает единоличную возможность назначать и увольнять руководство Независимого антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, ну что? И мы же понимаем, что это не всегда будет президент Зеленский. Я точно понимаю, как работает офис президента и как может работать, допустим, связка Портнов-Богдан через возможности ставить зависимых от себя людей на ключевые антикоррупционные должности. И снова - эти структуры как раз созданы для борьбы с коррупцией на высшем уровне. А самый высокий уровень для меня - это сейчас президент. Потому что клуб друзей президента - это наиболее влиятельные и опасные ...

Коррупциогенно опасные.

Коррупциогенно опасные круги. Выше некуда. Это выше теневых правительств. Они имеют возможность влиять на что-либо в стране. И когда у них будет возможность давать команды новым антикоррупционным органам, это очень опасно. Ждать здесь достоинства будет очень сложно. Сейчас нужно сделать так, чтобы мы не проснулись после нового года и не увидели новую страну. И очень нас пугает законотворческая инициатива народа - неграждан, а народа. Потому что у нас сейчас такую инициативу имеет президент, такая инициатива у правительства, такую инициативу имеет парламент, и в своей компетенции - Национальный банк. Как к этому добавить народ? Какие, например, референдумы может организовать тот же Коломойский, по каким вопросам?

Я себе просто представляю, по каким вопросам референдумы может инициировать Медведчук. Мы помним, как в свое время они пытались заточить украинцев под восприятие идеи народовластия. Мы же помним эту многомиллионную кампанию по развешиванию бордов и так далее. И сейчас, я с вами полностью согласен, мы можем оказаться в государстве, которое будет по факту "failed state", потому что украинский народ с его непостижимыми иллюзиями и с легкостью к манипуляциям может голосовать за такие вещи, которые нас могут просто ввести в пропасть. Буквально в пропасть.

Это неизбежно! И все остальное, о чем мы сейчас говорим, вдруг тускнеет, потому что мы видим, что реально сейчас эти поправки рассматриваются в Конституционном суде. Они выходят оттуда, и после нового года голосуются. Все! Такова наша судьба - что журналистов независимых каналов, лидеров общественных мнений, которые видят такие угрозы - не отвлекаться, потому что мне трудно отвлечься на то, какого цвета платье первой леди, и думать, что это важнейшая тема, или какой-нибудь законопроект о добровольной регистрации секса, о чем тоже писала два дня вся украинская пресса. Я настолько удивлен, как это все легко вскакивает. Но, с другой стороны, и не удивлен, потому что вы сами сказали, что многим игрокам интересно напускать больше того тумана. Но мы вот в этой новой эпохе сейчас, вплотную подходим к таким рубиконам - как пойдет дальше развитие? И в том числе то, с чего мы начали, фактор олигарха Зеленского является одним из определяющих.

Олигарха Коломойского.

О, оговорка по Фрейду. Да, олигарха Коломойского, который фактически хочет стать серым кардиналом у Зеленского. И мы к этому вплотную подошли. И угроз здесь настолько много, что даже нет смысла их перечислять. Меня огорчает яловость нашей оппозиции, потому что, я думаю, что сейчас подобные вещи должны происходить на площадках тех политических новых партий, которые говорили, что они никоим образом не допустят подобных вещей. С другой стороны, я понимаю, что доверие к ним весьма невелико. Но я и не вижу активности в полях.

Ну, мы же понимаем, что арест Пашинского, на самом деле был определенным сигналом. Но, с другой стороны, есть еще наши западные союзники. И они до сих пор пытаются сохранить доброе лицо при плохой игре. Они понимают, что если сейчас начнется огромное это вот политическое кораблекрушение, которое может быть спровоцирована как Богданом, так и Коломойским, так и еще кем-либо, то тогда Украина реально окажется под угрозой фрагментации.

Да. И я уверен в том, что и президенту Зеленскому об этом говорят. Президент Зеленский встречается с бывшими президентами - Ющенко, Кучмой, Кравчуком. Более-менее регулярно. Они ему рассказывают, в частности, это я слышал от нескольких из президентов. С другой стороны, в окружении президента на внешнеполитическом фронте есть много опытных людей. Но основная проблема в том, что попытка понравиться широкому кругу граждан - просто понравиться, не переубедить их в том, что делается какие-то вещи, которые в первую очередь важны для самих граждан, а понравиться им, вот дать право законотворческой инициативы - ура! Ура! ура! ура !, дать возможность отозвать депутатов за то, что они не голосуют, ну опять здесь венецийка будет на ушах стоять, потому что - ну сделайте сенсорную кнопку, люди добрые, при чем здесь Конституция? Ну, к чему это доходит? Неприкосновенность забрали, сейчас гривней ударили за пропуски. Это я говорю как человек, который инициировал Движение "Честно" с требованием личного голосования. Но я понимаю, что в Украине мы будем мощные только тогда, когда у нас будут сбалансированы ветви власти. Когда это будет "cheсks and balances", на чем стоит вся западная демократия. Какой бы ни был непредсказуем Трамп, он время от времени просто лбом упирается в институты. Мир, разумная часть мира - я сейчас буду у Карла Бильдта на его ежегодной международной геополитической конференции - никак не сможет позволить такому порочному фактору как Украина исчезнуть из политической карты Европы и соответственно - мира. Поэтому мы имеем заинтересованных партнеров. Возможно, их не так много, но они достаточно мотивированы. И мы, с другой стороны, ядро украинского общества. Это те люди, которые сейчас вышли с акцией "капитуляции - нет", которые шли по улицам Киева на День Независимости. Независимо от процентов поддержки, мы имеем очень убедительную, мотивированную часть общества, которая никогда не позволит сделать Украину failed state или страну неуправляемой.