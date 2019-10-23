Горбатюк заявил, что Рябошапка считает преступную группировку Януковича выдумкой Луценко

23 октября, 2019, 20:52

Об этом он заявил в эфире радио НВ.

"С первых дней Рябошапка занял такую позицию, что преступной организации (Януковича) нет "по нашему мнению, это выдумка Луценко", - такие фразы говорили", - сказал Горбатюк.

Он отметил, что подозрения о создании и участии в ОПГ были направлены Януковичу, экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко, экс-руководителю ГПУ Виктору Пшонке, бывшему премьеру Николаю Азарову, на основании доказательств.

"Такие заявления (об отсутствии преступной организации Януковича) есть, и предпринимаются шаги для того, чтобы это (звено расследований) разрушить. Я говорил: "Если вы хотите не видеть признаков преступной организации, считаете, что это какая-то выдумка, пожалуйста, там есть 5000 томов, читайте, выписывайте доказательства и выносите постановление о закрытии уголовного производства"", - заявил Горбатюк.

Горбатюк связывает свое увольнение с нежеланием Генпрокуратуры расследовать это дело, поскольку "сейчас у власти люди, которые работали в то же время в Кабинете министров".